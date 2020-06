Preiserhöhungen im App Store

Apple begründete die Preiserhöhungen gegenüber Entwicklern mit neuen Umsatzsteuerregelungen in der EU sowie mit dem veränderten Euro-Kurs. Seit Anfang des Jahres gelten für digitale Waren nicht mehr die Umsatzsteuersätze des Landes, in dem der Verkäufer seinen Sitz hat, sondern jene des Heimatlandes der Käufer. Apple verkaufte seine Apps bislang aus Luxemburg. In anderen EU-Ländern sind die Umsatzsteuersätze deutlich höher.