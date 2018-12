Prinz-von-Bel-Air-Schauspieler klagt Fortnite wegen Tanzdiebstahls

Der US-Schauspieler will, dass ein Tanz, den er in den 1990er-Jahren für seine Rolle als Carlton in der US-Sitcom "Der Prinz von Bel Air" erfunden hat, nicht mehr in den Videospielen "Fortnite" und " NBA 2K" verwendet wird, wie der Guardian berichtet. Er hat die Entwickler der Spiele, Epic Games und Take-Two Interactive, geklagt, weil sie den Tanz ohne seine Einwilligung kopiert haben sollen. Der Tanz wird auch "Carlton Dance" genannt und war das Markenzeichen des Seriencharakters Carlton.