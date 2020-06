Prognose: 250 Millionen vernetzte Autos zum Jahr 2020

Bis 2020 werde rund jedes fünfte Fahrzeug vernetzt sein, prognostizierte Gartner am Montag. Das werde auch die Entwicklung des automatisierten Fahrens beschleunigen. Insgesamt rechnet Gartner für das Jahr 2020 mit 25 Milliarden vernetzten Gegenständen vom Auto bis zu Küchenutensilien. Andere in der Branche wie der Chef des Mobilfunk-Ausrüsters Ericsson, Hans Vestberg, setzen ihre Schätzung doppelt so hoch an.