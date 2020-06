Promi-Hacker handelte aus Neugier

Neugier

Neugier

Christopher Chaney

, hat sich nach eigenem Bekunden aus „“ zu seinen Taten hinreißen lassen. „Ich habe ausangefangen, und dann wurde ich süchtig danach zu sehen, was die Leinwandstars hinter den Kulissen tun“, sagteam Donnerstag dem Fernsehsender Action News. Er sei „beinahe erleichtert“ gewesen, als diegekommen sei. „Ich weiß, dass was ich getan habe wahrscheinlich das schlimmste Eindringen in die Privatsphäre anderer ist, das jemand erleben kann. Ich habe einen Fehler begangen.“

Monatelange Ermittlungen

Der 35-Jährige war der US-Bundespolizei am Mittwoch nach elfmonatigen Ermittlungen in Jacksonville im Bundesstaat Florida