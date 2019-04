Rapperin verhaftet: Sie hatte ihr Drogenversteck auf Instagram gepostet

Verhängnisvolles Posting: Wegen eines Cannabisfundes am Frankfurter Flughafen ermittelt die Polizei gegen die Berliner Rapperin Juju ("Melodien"). Hintergrund sei eine Veröffentlichung in einem sozialen Netzwerk gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag.

In einer Insta-Story - das sind kurze, zeitlich begrenzt einsehbare Beiträge auf Instagram - habe sie öffentlich angegeben, vor ihrem Abflug Marihuana versteckt zu haben. "Das Kuriose: Ein Bundespolizist war ihr Follower", erklärte der Polizeisprecher. Der Beamte habe die Nachricht gesehen und tätig werden müssen. Tatsächlich habe die Polizei am Freitag an der angegebenen Stelle fünf Gramm Cannabis gefunden.

Nun ermittle die hessische Polizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Rapperin äußerte sich ebenfalls per Insta-Story zu den Vorwürfen: Es stimme nicht mal die Hälfte, sagte sie. Juju hat über 500.000 Follower auf Instagram.