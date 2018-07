Riesige Jeff-Goldblum-Statue in London wird zum Internet-Hit

Vor der Tower Bridge in London hat eine riesige Statue von Schauspieler Jeff Goldblum (65) in aufreizender Pose Touristen und Schaulustige angezogen. Die mehr als sieben Meter große Figur war am Mittwoch von dem britischen Internet-Fernsehanbieter "NOW TV" aufgestellt worden und erfreute sich größter Beliebtheit, wie zahlreiche Medien am Donnerstag berichteten.