Roaming: EU-Parlamentarier hoffen auf Auslaufen

Der Delegationschef der ÖVP, Othmar Karas, sagte am Dienstag in Straßburg, die Blockade des Rats, also der Staaten, sei hier „inakzeptabel“. Der SPÖ-Europamandatar Josef Weidenholzer hofft auf einen genügend starken Druck des EU-Parlaments für eine Abschaffung.

Ursprünglich war geplant, dass Ende 2015 die Roaming-Gebühren innerhalb der 28 EU-Staaten vollständig wegfallen. Dies ist nicht mehr realistisch, die nächste Möglichkeit wäre Ende 2016. Sollte nichts anderes beschlossen werden, laufen die Gebühren Ende 2018 aus. Dies bedeutet aber noch nicht, dass ab 2019 tatsächlich keine Roaming-Gebühren mehr existieren, denn bis dahin könnte eine neuerliche Regelung verabschiedet werden.

Karas sagte, er begrüße den Vorschlag der EU-Kommission zur Stärkung des digitalen Binnenmarktes. Dazu zähle auch die Beseitigung der Roaming-Gebühren. Die Blockade des Rates widerspreche den Beschlüssen von Kommission und EU-Parlament.