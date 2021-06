Roger Waters beschimpft Mark Zuckerberg und Facebook: "Fuck You"

Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters ist kein Fan von Facebook und Mark Zuckerberg. Deutlich wurde das nun bei einem Auftritt des Musikers in Mexiko bei einer Veranstaltung zur Befreiung von Julian Assange. Dabei erzählt er eine Geschichte über ein Angebot des Online-Netzwerks.

Facebook habe kürzlich angefragt, den Pink-Floyd-Song „Another Brick in the Wall (Part 2)“ für ein Video zu verwenden, mit dem der Foto-Dienst Instagram beworben werden sollte.

„Es ist ein Angebot von Mark Zuckerberg an mich“, so Waters. Facebook habe ihm eine „Riesen-Summe an Geld“ dafür geboten. „Die Antwort ist: Fuck You“, so der Musiker und präzisiert: „No fucking way“.