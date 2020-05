Rotes Kreuz will Kriegsrecht in Computerspielen

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes ( ICRC) lässt mit einer außergwöhnlichen Forderung aufhorchen. Die Organisation möchte das Kriegsrecht auch in Computerspielen verankert wissen und fordert mehr Realismus in Kriegsspielen. Auf seiner Webseite erläutert das Rote Kreuz warum. So sollen Computerspiele, in denen es zu Übergriffen auf die Zivilbevölkerung, medizinisches Personal oder Verwundete kommt, künftig auch die Grundsätze des humanitären Völkerrechts simuliert werden. Man sorge sich nämlich, dass gewisse Spielszenarien zu einer Bagatellisierung von ernsthatfen Verletztungen des Kriegsrechts führen könnte.

Wie auf dem echten Schlachtfeld kämen auch die Spieler in die Situation gewisse Entscheidungen treffen zu müssen. Solange das Kriegsrecht nicht in den Games gelte, sieht man die Gefahr, dass Verletzungen letztlich auch in der Realität eher als akzeptables Verhalten angesehen werden könnten.