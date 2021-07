Route des Weihnachtsmannes live im Web verfolgen

Seit Jahren tobt nicht nur die Diskussion, wer die besseren Geschenke bringt - Weihnachtsmann, Christkind oder doch der Postler, der das Amazon-Packerl ausliefert - auch beim Live-Tracker der Santa-Route scheiden sich die Geister. Schon lange im Geschäft ist das North American Aerospace Defense Command (NORA), das für die Luft- und Weltraumüberwachung der USA und Kanada zuständig ist, und bereits seit 1955 die Route des bärtigen Mannes verfolgt. Seit einigen Jahren kann man den Schlitten in 2D und 3D verfolgen, das Kartenmaterial liefert Microsoft . Auch Apps für Android , iOS , Windows Phone und Windows 8 sind verfügbar

Starke Konkurrenz ist NORAD im Jahr 2004 durch Google und seinen eigenen Tracker erwachsen. Dieser zeigt die Route zwar nur in 2D, wartet aber mit genaueren Informationen bezüglich zukünftigen Ankunftsorten und -Zeiten auf. Online-Games und Informationen zu den Zwischenstopps, aber auch zum angeblichen Wohnort von Santa am Nordpol, sorgen für den nötigen Zeitvertreib bis zur Bescherung. Google hat für seinen Santa Tracker auch eine Android-App bereitgestellt.

Ungereimtheiten

Helle Köpfe werden allerdings bei beiden Trackern stutzig werden, vor allem wenn man diese miteinander vergleicht. Wie bereits im Vorjahr ist der Google-Santa um einiges knausriger als sein NORAD-Pendant. So kratzt der Weihnachtsmann auf seinem Zwischenstopp in Japan am Nachmittag bei NORAD bereits die Eine-Milliarde-verteilte-Geschenke-Grenze, während Googles Santa - obwohl schneller unterwegs - erst bei 650 Millionen abgeworfenen Geschenken war.