Russland photoshoppt Kim Jong Un ein Lächeln ins Gesicht

Bei einem Besuch in Nordkorea hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nach Moskau eingeladen. Das Treffen ging ohne konkrete Ergebnisse über die Bühne.

Beim abschließenden Fototermin war der Blick des nordkoreanischen Machthabers gewohnt ernst bis grimmig. Im russischen Staatsfernsehen in der Sendung "News of the Week" sah dies allerdings etwas anders aus. In einem TV-Beitrag zu dem Treffen, der auf Russia-1 ausgestrahlt wurde, war in Kim Jong Uns Gesicht plötzlich ein ungewöhnliches Lächeln zu sehen.