Russland plant totale Überwachung in Sochi

Das US Department of Diplomatic Security hat Besuchern der Olympischen Spiele bereits geraten, in Russland äußerste Vorsicht im Umgang mit Smartphones anzuwenden. Eine Liste an vorbeugenden Maßnahmen enthält unter anderem die Empfehlung, Handy-Akkus zu entfernen, wenn das Gerät gerade nicht verwendet wird. Firmengeheimnisse sollte man besser nicht in digitaler Form mit sich tragen.

Deibert weist außerdem darauf hin, dass man nicht versuchen sollte, online Treffen oder Demonstrationen zu organisieren, etwa um gegen Russlands Anti-Homosexuellen-Gesetze zu protestieren.