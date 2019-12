Satire-Twitter-Profil sehnt Abschluss der Klimakonferenz herbei

Am Freitagabend sollte die UN-Klimakonferenz in Madrid enden, doch die Verhandlung bei der sogenannten COP25 sind immer noch nicht abgeschlossen. Kein Wunder also, dass am Samstag gegen 18.00 Uhr im Kurzmitteilungsdienst Twitter unter der Überschrift "Bitte lasst es enden" ein Konto namens "Iscop25over" (Ist die COP25 zu Ende?) eingerichtet wurde. Der erste Eintrag lautete "Nein".