Schnitzeljagd per App durch die Wiener Hofburg

Links neben dem Eingang der Wiener Albertina steht seit Mittwoch ein Kasten Holz. Das rund zwei Meter große und ein Meter breite Gebilde ist mit einem Zahlenschloss und einem QR-Code versehen und bildet den Ausgangspunkt des Spieles 4 Asse. Das "Urban Art Game" will es ermöglichen, das weiträumige Gelände der Wiener Hofburg, das von der Albertina bis zur Spanischen Hofreitschule reicht, spielerisch zu erkunden.

Das Spiel biete einen anderen Zugang zum historischen Areal der Hofburg und "lasse die alte Burg in neuem Licht erstrahlen", sagte Burghauptmann Reinhold Sahl bei der Präsentation am Mittwoch in Wien. Ziel sei es auch, den größten zusammenhängenden Baukomplex Europas in seiner Gesamtheit erleben zu können.