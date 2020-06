Schwere Kritik an neuem Mozilla-CEO Brendan Eich

Der diese Woche zum Chef ernannte Mozilla-Mitgründer Eich ist bereits umstritten, weil er einen Gesetzentwurf gegen gleichgeschlechtliche Ehen in Kalifornien finanziell unterstützt hatte. Deswegen hatten ihn mehrere Mozilla-Mitarbeiter am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter zum Rücktritt aufgefordert. Eich hatte in einem Blog-Eintrag nach seiner Berufung die Gleichbehandlung von allen versprochen.

Die Mozilla Corporation entwickelt den populären Web-Browser Firefox und das neue Smartphone-System Firefox OS. Sie gehört der gemeinnützigen Mozilla-Stiftung.