Schwierige Videospiele machen aggressiv, Gewalt irrelevant

Bei einem Experiment wurden die Teilnehmer darum gebeten, eine Hand in eiskaltes Wasser, dessen Temperatur Schmerzen bereitete, für 25 Sekunden zu tauchen. Dabei wurde ihnen gesagt, dass die Länge von jenem Teilnehmer, der vor ihnen an der Reihe war, bestimmt wurde - was allerdings nicht stimmte. Anschließend mussten sie eine einfache oder unfaire Version von Tetris spielen, die Version wurde zufällig zugeteilt. Danach mussten sie nochmals ihre Hand untertauchen. Personen, die die unfaire Version spielten, hielten ihre Hand im Durchschnitt zehn Sekunden länger unter Wasser und wollten so die Person, die nach ihnen an der Reihe war, bestrafen.

Ein weiteres Experiment nutzte modifizierte Versionen des Ego-Shooters Half Life 2. Alle Testpersonen spielten ein Multiplayer-Deathmatch, doch es wurde eine "gewaltfreie" sowie eine "gewalttätige" Version erstellt. In der gewaltfreien Version wurden die Gegner wie beim Paintball mit Tags beschossen, bei einem Treffer sind sie sofort verschwunden. In der Version mit Gewalt war es hingegen möglich, die Gegner zu "verstümmeln" und Körperteile abzutrennen sowie die Gegner "blutspuckend zurückzulassen." Die Differenz in den Aggressionen waren minimal. Auffällig war jedoch, dass die Aggressivität deutlich gesenkt wurde, wenn vor dem Deathmatch ein Tutorial gespielt wurde, das das Spiel erklärt.