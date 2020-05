Seattle genehmigt Bau des futuristischen Amazon Büros

Vor zwei Wochen wurde Apple der Bau seines UFO-ähnlichen Hauptquartiers in Cupertino genehmigt. Nun folgt Rivale Amazon. Das in Seattle ansässige Online-Warenhaus darf sein nicht minder futuristisches Büro ebenfalls in die Realität umsetzen, wie die Seattle Times berichtet. Die Entwürfe zu dem Gebäude, das aus Glaskuppeln besteht, wurden erstmals Mitte des Jahres öffentlich. Seitdem wurde mit der Stadtverwaltung über den Bau verhandelt.