Senioren wollen keine Seniorenhandys

Die Generation 60+ steht bei der Handy- und Internetnutzung jüngeren Usern kaum mehr nach. 93 Prozent der über 60-Jährigen besitzen ein oder mehrere Handys, und auch das Internet wird mittlerweile von knapp der Hälfte täglich verwendet. Das sind die Ergebnisse einer Seniorenstudie der GfK Austria, die von A1 in Auftrag gegeben und am Dienstag in Wien präsentiert wurde.

In einer aktualisierten Gratis-Broschüre, die mit Saferinternet.at entwickelt wurde, versucht A1 der Internet-interessierten älteren Generation den Einstieg zu erleichtern. „Viele ältere Menschen haben zunehmend das Gefühl, digitale Analphabeten zu sein. Während wir uns bei jüngeren Menschen eher um die Bewusstseinsbildung bezüglich etwaiger Gefahren und Preisgabe persönlicher Daten kümmern, geht es bei Älteren in erster Linie darum, diesen die Angst vor den neuen Technologien zu nehmen und ihnen Mut zu machen, Dinge einfach auszuprobieren“, sagt Bernhard Jungwirth von saferinternet.at, der die Broschüre mitentwickelt hat.

Das zeigt sich auch in der Gerätenutzung. So verwenden bereits 43 Prozent der 60- bis 70-Jährigen ein Smartphone, Seniorenhandys sind mit fünf Prozent Marktanteil praktisch kaum verbreitet. Und selbst bei den über 70-Jährigen, von denen jeder vierte ein dezidiertes Seniorenhandy besitzt, sind die Smartphone-Nutzer laut GfK-Studie mit 22 Prozent am Aufholen. „Entgegen der weit verbreiteten Annahme kaufen sich zwei Drittel aller über 60-Jährigen ihre Handys selbst und fast jeder Dritte hat sich sogar den Internet-Anschluss selbst organisiert und installiert.“