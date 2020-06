Seth Rogen spielt Steve Wozniak in Steve-Jobs-Film

Bereits im Vorjahr hatte ein Film mit Ashton Kutcher als Steve Jobs beim US-amerikanischen Sundance-Festival Premiere gefeiert und u.a. Steve Wozniak verärgert. Nicht nur Outfit und Look seien nicht zutreffend, kritisierte Wozniak auf dem US-Technologieblog Gizmodo, auch einige zentrale Passagen seien "total falsch".

Rogen ist demnächst an der Seite von James Franco in der Satire "The Interview" zu sehen. Bale, dessen Jobs-Rolle kürzlich offiziell von Sorkin bestätigt wurde, kommt im Dezember als Moses in Ridley Scotts Bibelepos "Exodus: Götter und Könige" in die Kinos.