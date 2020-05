Sicherheitslücke bedroht Router etlicher Hersteller

Mit der Funktion "USB Over IP" können USB-Drucker oder externe Festplatten von Routern für drahtlose Netzwerke freigegeben werden. SEC Consult hat in der von KCodes hergestellten Softwarekomponente eine schwerwiegende Sicherheitslücke entdeckt, wie heise berichtet. In 92 Treibern von 26 Herstellern haben die Fachleute den Fehler gefunden, darunter auch bei beliebten Produkten von D-Link, Netgear, TP-Link und ZyXEL. Durch den Fehler können Angreifer einen Buffer-Overflow herbeiführen und so Root-Rechte auf dem Router erlangen und beliebigen Code dort ausführen.