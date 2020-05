Sicherheitslücke Venom: So gefährlich wie Heartbleed

Venom steht für "virtualized environment neglected operations manipulation". Die Sicherheitslücke könnte es Angreifern ermöglichen, aus virtuellen Maschinen auszubrechen und dahinterliegende Computersysteme zu manipulieren.

Virtuelle Maschinen werden häufig von Clouddienstleistern betrieben. Durch sie können geschützte Bereiche auf Servern errichtet werden, in denen der Anwender bzw. Kunde eigene Betriebssysteme laufen lassen kann. Egal was in dem geschützten Bereich eines Anwenders geschieht, es betrifft weder den Serveranbieter noch andere Anwender, die dessen Dienste nutzen.