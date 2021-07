Sind Selfies in der Wahlkabine erlaubt?

Wenn am Sonntag in Österreich die Wahllokale für die Nationalratswahl öffnen, wird es nicht lange dauern, bis in verschiedensten sozialen Netzwerken die ersten Foto vom Wahltag auftauchen. Auch die Wahlkabine selbst dürfte Schauplatz zahlreicher Smartphone-Selbstporträts werden. Aber wie sieht es mit der rechtlichen Situation bei Selfies in der Wahlkabine aus?