Sky und Samsung verbünden sich für Ultra HD

Der Pay-TV-Sender Sky und der Elektronikkonzern Samsung wollen die deutschen Zuschauer mit vereinten Kräften für die nächste Generation des hochauflösenden Fernsehens gewinnen. Die Partner gaben am Donnerstag ein Bündnis zu Vermarktung der Technologie namens Ultra HD bekannt, auf die die Branche in den kommenden Jahren große Hoffnungen setzt. "Ultra HD wird künftig einer unserer Umsatztreiber sein", sagte Sky-Vorstandschef Brian Sullivan der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag am Rande einer Branchenmesse in Köln.