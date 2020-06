Slowakei verbietet Internetverkauf entschärfter Waffen

Die Slowakei wird den Verkauf deaktivierter Originalwaffen übers Internet verbieten. Bratislava reagiert damit auf den Verdacht, dass die Maschinengewehre, die von Terroristen in Paris bei der Attacke gegen die Redaktion von Charlie Hebdo benutzt wurden, aus der Slowakei stammen könnten, wie die linksliberale slowakische Tageszeitung "Pravda" berichtete.

Innenminister Robert Kalinak kündigte an, in den kommenden Tagen eine entsprechende Novellierung des aktuellen Waffengesetzes vorzulegen. Das Verbot wird voraussichtlich bereits ab Juli in Kraft treten. Auch der Verkauf entschärfter Waffen in Geschäften soll demnach strenger reguliert werden.