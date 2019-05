So könnt ihr den Start der SpaceX Starlink-Mission live sehen

SpaceX will in den kommenden Jahren ein Netzwerk aus 12.000 Satelliten im Erdorbit errichten, um selbst die entlegensten Regionen der Erde mit einem günstigen und zuverlässigen Internetzugang zu versorgen. Die ersten 60 Satelliten des Projekts Starlink werden laut Plan in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Erdorbit gebracht. Elon Musk hat vorab ein Foto der 60 Maschinen, die dicht gepackt im Frachtraum ihrer Falcon-9-Rakete sitzen, veröffentlicht.