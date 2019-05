SpaceX baut einen zweiten Starship-Prototyp in Florida

SpaceX baut offenbar nicht nur an seinem Standort nahe Boca Chica in Texas an seinem Starship. In Cape Canaveral in Florida entsteht ein zweiter Prototyp für die nächste Generation der SpaceX-Raumfahrzeuge. Wie Engadget berichtet, führte ein online gepostetes Foto dazu, dass SpaceX-Chef Elon Musk dies nun offiziell bestätigte. Sein Raumfahrtunternehmen arbeite an zwei Standorten am Starship, um herauszufinden, welche Entwicklung und welcher Standort sich als effizienter erweist.