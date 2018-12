So kommt die Wärme in den Stephansdom

Jeden Tag strömen hunderte Besucher in den Wiener Stephansdom. Sei es, um seine Architektur zu bewundern, eine Kerze anzuzünden oder eine vorweihnachtliche Messe zu besuchen. Dank eines technisch ausgereiften Heizsystems im Fußboden hat es im Inneren des berühmten Wahrzeichens von Wien konstante zwölf Grad Celsius.

Konstante Temperatur

Im Boden des Doms sind 13 Lüftungsstationen verbaut, die über ein Gitter gezielt warme Luft in den Kirchenraum leiten. Damit sich die Wärme optimal verteilt, wird eine spezielle Zirkulationstechnik eingesetzt. Diese funktioniert folgendermaßen: Auf der einen Seite wird kalte Luft reingesaugt. Diese wird mit einem Wärmetauscher umgewandelt und auf der anderen Seite des Gitters rausgeblasen. Die Fußbodenheizung ist an das Fernwärmenetz von Wien Energie angeschlossen und existiert bereits seit 2001 in dieser Form.