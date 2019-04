So schaut ein Sport aus, den eine KI erfunden hat

Eine Sportart, die nicht auf menschlichen Traditionen beruht, sondern von einem Computerprogramm entwickelt worden ist: das ist Speedgate. Die Designagentur AKQA hat den Computer mit 400 existierenden Sportarten gefüttert und dann in Auftrag gegeben, etwas Neues, Eigenes zu entwickeln.

Ballsport mit Sechser-Teams

Entstanden ist dabei Speedgate, ein Ballsport mit verschiedenen Zonen, in die man als Mensch nicht eintreten darf, aber den Ball durchwerfen muss, um Punkte zu sammeln. Der Ball darf dabei nie länger als drei Sekunden gehalten werden und muss durch die „Gates“ geworden werden. Stoßen, treten oder andere Bösartigkeiten sind ebenfalls verboten. Gespielt wird in Sechser-Teams. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, hat gewonnen. Das berichtet "engadget".