So schützt man das Handy vor Hitze

Extremtemperaturen können das Handy schädigen. Nicht nur Lötstellen, sondern insbesondere Bauteile wie der Akku können in Mitleidenschaft gezogen werden.

Bei steigender Hitze gehen elektronische Prozesse grundsätzlich schneller als sonst vonstatten und der Akku altert. Die Folge: Die Kapazität sinkt und das Handy entlädt sich rascher. Im schlimmsten Fall droht ein Akkubrand. Diese Folgen lassen sich aber vermeiden.

Nachhaltige Schädigung

Grundsätzlich beträgt die Lieblingstemperatur von Handys zwischen 15 und 25 Grad Celsius, weiß Martin Wilkening vom Institut für Chemische Technologien von Materialien der TU Graz. Das Smartphone sollte daher immer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. „Hohe Temperaturen führen zu einer starken chemischen Belastung der Materialien in einer Lithium-Ionenbatterie. Es kann zu Zersetzungsreaktionen kommen, die weitestgehend unumkehrbar sind. Wir sprechen hier über Temperaturen ab ca. 50 Grad Celsius“, sagt er.

Liegt ein Handy in der Sonne, könne es recht einfach in diesen Temperaturbereich gebracht werden. Wiederkehrend hohe Temperaturen würden das Handy nachhaltig schädigen. Um das Handy zu schützen, eignet sich am besten ein kühles, schattiges Plätzchen. Im Freibad, am See oder am Strand kann es zudem in ein Handtuch gewickelt oder in den Rucksack gesteckt werden.