So schützt man sich vor Coronavirus-Phishing

Weitreichende Folgen

Dass solche Phishing-Angriffe weitreichende Folgen haben können, deutet ein Cybervorfall Ende vergangener Woche in Tschechien an. Dort wurde am Freitag das Computernetzwerk der Universitätsklinik Brünn und damit auch die Krankenhaus-interne Kommunikation lahmgelegt. Der Verschlüsselungstrojaner, der das verursachte, kam laut fm4.orf.at zuletzt auch häufig in Phishing-Kampagnen mit Corona-Bezug zum Einsatz.