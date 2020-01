So viel zahlt YouTube Influencern

Business Insider hat die Einnahmen von US-amerikanischen Influencern veröffentlicht, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, was YouTube erfolgreichen Stars bezahlt. So erhält Beauty- und Lifestyle-Bloggerin Natalie Barbu für ein Video mit 100.000 Aufrufen zwischen 1.000 und 500 US-Dollar. Ihr Kanal 258.000 Abonnenten, für die sie zweimal pro Woche Video-Blogs veröffentlicht. Wie viel Geld sie verdient hänge davon ab, wie viele Werbeunterbrechungen sie einbaut. So verdiente sie mit einem Video, das nur ein Werbemittel enthielt nur 100 US-Dollar.