PewDiePie verabschiedet sich von YouTube

Genaue Gründe für seinen Rückzug beziehungsweise seine Pause nannte PewDiePie nicht, deutet allerdings an, dass es sich um ein Burnout handeln könnte. So sagte er in dem Video, dass er sich "sehr müde" fühle. Er werde aber noch eine Erklärung für seine Pause nachliefern, so PewDiePie. Bereits im August hatte er angedacht, sich das erste Mal in zehn Jahren um Projekte abseits der Videoplattform zu kümmern.

Eigenartige Marketing-Kampagne

Neben seinen Let's-Play-Videos und Comedy-Inhalten ist PewDiePie in der Vergangenheit auch durch wiederholte rassistische und antisemitische Äußerungen aufgefallen.