So viel verdienen die bestbezahlten YouTuber

Abschied für die Pauls

Das Brüderpaar, das jahrelang zu den populärsten und bestverdienden YouTubern gehörte, hat im vergangenen Jahr mit der Videoplattform deutlich weniger verdient als in den Jahren zu vor. Jake und Logan Paul sind 2019 nicht in der Forbes-Liste der zehn bestverdienenden YouTubern zu finden.

Ganz so überraschend ist dieses Ergebnis allerdings nicht. Beide haben in den vergangenen Monaten deutlich weniger Content für YouTube produziert und sich vermehrt Projekten abseits der Videoplattform gewidmet. Außerdem hat Jake Paul im November seinen Rückzug von YouTube angekündigt. Er wolle sich in Zukunft mehr mit dem Boxsport beschäftigen.