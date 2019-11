KSI vs. Logan Paul: YouTuber steigen wieder in den Boxring

Ende August 2018 haben die YouTuber KSI und Logan Paul gegeneinander geboxt. Und Blut geleckt. Der internationale Streaming-Dienst für Sportevents DAZN hat angekündigt, dass die beiden am kommenden Samstag (9. November) ein Rematch veranstalten.

Der Boxkampf findet im Staples Center in Los Angeles statt. Auf DAZN können Zuschauer ihn kostenpflichtig live mitverfolgen. Ihr erster Kampf wurde als „der größte Amateur-Boxkampf der Geschichte“ bezeichnet, wie DAZN berichtet. Zwei Millionen Zuschauer wurden von dem Ereignis an die Bildschirme gelockt. 15.000 davon waren live in der Manchester Arena anwesend.