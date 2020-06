Software-Update schuld an Gmail-Datenverlust

Tausende Nutzer des Google-Webmaildienstes Gmail beklagten am Wochenende den Verlust ihrer Daten. Google kündigte am Montag an, dass die verlorengegangenen E-Mails bald wieder in den Postfächern aufscheinen würden. Betroffene Nutzer sollten schon bald wieder auf ihre Daten zugreifen können, hieß es in einem Posting im Gmail-Blog.



Für den Datenverlust machte Google ein Software Update verantwortlich. Das habe dazu geführt, dass 0,02 Prozent der Gmail-Nutzer vorübergehend keinen Zugriff auf ihre E-Mail-Konten hatten, so ein Google-Manager.