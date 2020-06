Sony Playstation 4 schon sieben Millionen Mal verkauft

Wie Sony in einer Pressemitteilung bekanntgab, verkauft sich die neue Spielekonsole Playstation 4 weiterhin gut. Bis 06. April 2014 wurde bereits sieben Millionen Stück abgesetzt, das ist etwa doppelt so viel wie einst bei der Playstation 3. Auch mit den Software-Verkäufen zeigt man sich bei Sony zufrieden. So seien bislang mehr als 20,5 Millionen Titel abgesetzt worden.