Sony stellt "The Interview" auf YouTube

Schon am Dienstag hatte Sony Pictures überraschend angekündigt, dass der Film trotz Protesten am Christtag in rund 200 US-Kinos gezeigt werde. Weitere sollen folgen. Eine Attacke anonymer Hacker und mysteriöse Anschlagsdrohungen gegen US-Kinos hatten den Konzern in der vergangenen Woche zunächst bewogen, den für Donnerstag geplanten Filmstart abzusagen. In Österreich war der Start des Films mit Produktionskosten von rund 44 Millionen US-Dollar (36,03 Mio. Euro) für 6. Februar geplant

Der 152-Minuten-Streifen ist eine Hollywood-Satire über zwei politisch unbedarfte TV-Journalisten ( Seth Rogen, James Franco), die ein Interview mit Kim Jong-un führen wollen. Der Geheimdienst CIA schaltet sich ein, damit die beiden den Diktator ermorden. Doch dieser gibt sich zunächst derart handzahm, dass einer der Journalisten den Mordkomplott torpedieren will. Am Ende entlarvt sich der Herrscher selbst - und geht in einem feurigen Finale unter.