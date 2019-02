Sozialversicherungsnummern von Hunderttausenden im Internet

Eines der Websysteme, das seit 2014 zur Aufzeichnung der Anwesenheit von Regierungsangestellten für den indischen Bundesstaat Jharkhand verwendet wurde, ist ohne Passwort ungeschützt im Netz abrufbar gewesen, wie Techcrunch berichtet.



Damit war es praktisch jedem möglich, die Namen, Jobtitel und Funktionen der Regierungsangestellten sowie deren Foto und Sozialversicherungsnummer abzufragen. Betroffen sind ungefähr 166.000 Beschäftigte. Auch Rufnummern von Mitarbeitern sind in dieser Datenbank gespeichert.

Nummer für alles

Die Sozialvericherungsnummer besteht in Indien aus zwölf Stellen und wird dort auch verwendet, um Bankkonten einzurichten oder SIM-Karten zu registrieren, ein Uber zu rufen oder etwas bei Amazon zu bestellen. Das Datenleck ist kein direkter Verstoß gegen die zentrale Datenbank Aadhaar, die von der Regulierungsbehörde, der Unique Identification Authority of India (UIDAI), betrieben wird, stellt jedoch einen weiteren Verantwortungsverlust der mit dem Schutz ihrer Daten beauftragten Behörde dar.



Aadhaar-Nummern sind zwar nicht streng geheim, werden jedoch ähnlich wie die Sozialversicherungsnummern bei uns behandelt. Jeder der 1,23 Milliarden indischen Bürger, die in Aadhaar eingeschrieben sind, das sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung, kann diese Nummer verwenden, um seine Identität überprüfen zu lassen.