Space Force: US-Regierung will bis 2020 Weltraum-Truppe schaffen

Die USA haben den Weltraumvertrag von 1967 ratifiziert, nach dem die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im All verboten ist. Zudem dürfen Himmelskörper wie der Mond nur für friedliche Zwecke genutzt werden. Die US-Regierung will ihre Raumfahrtaktivitäten ausdehnen. So hat die Nasa angekündigt, vom kommenden Jahr an die Rückkehr von Astronauten auf den Mond vorzubereiten. Zuletzt war dort 1972 ein Mensch.