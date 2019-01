Spider-Man schwingt im neuen Trailer durch Europa

Die Spinne soll dabei helfen Angriffe aufzudecken, die in ganz Europa stattfinden. Im Trailer sind etwa ein Wassermonster in Venedig und Explosionen in London zu sehen. Spider-Man hat auch verschiedene Anzüge im Gepäck, inklusive der schwarzen Variante, mit der er durch die Luft gleiten kann.

Wie für Marvel-Filme üblich, werden auch andere Helden und Schurken auftauchen. Im Trailer ist Mysterio zu sehen, der von Jake Gyllenhaal gespielt wird. Der Film ist der direkte Nachfolger von Spider-Man: Homecoming. Dementsprechend wird die Spinne wieder von Tom Holland gespielt. Far From Home läuft am 4. Juli in den Kinos an.