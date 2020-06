Spotify in Österreich: Nur für Facebook-Nutzer

Facebook

über die Technologie). Sie sieht vor, dass Informationen über sämtliche Songs, die der Nutzer abspielt, ohne Zutun in dessen Facebook-Profil veröffentlicht werden. Die Funktion ist dabei “Opt-out”: Der Nutzer muss sie händisch abdrehen, sofern er das Veröffentlichen unterbinden will. Dazu geht man in die "Einstellungen" der Desktop-App und nimmt das Häkchen beim Punkt "Posten aufaktivieren" weg.

Dieser Umstand könnte der Diskussion um Privatsphäre und Datenschutz bei Facebook neues Feuer geben. Spotify will sich künftig aber nicht exklusiv an Facebook binden, auch wenn man sich mit Accel Partners, DST, Li Ka-shing und dem Founders Fund viele große Investoren mit Mark Zuckerbergs Firma teilt. Möglich wäre künftig etwa, die Login-Möglichkeiten auf Twitter oder Google+ auszuweiten.

"Gegen Musikpiraterie"

Spotify tritt auch in Österreich mit einem erklärten Zeil an. “Unser Hauptkonkurrent ist nicht iTunes, sondern die Musikpiraterie”, sagt Forster. Denn Musik-Streaming ist für die Branche die Hoffnung, das Problem von nicht lizensierten Downloads in den Griff zu bekommen. Nicht umsonst halten die vier großen Plattenfirmen 18 Prozent an Spotify, das Merlin Network kaufte sich mit einem Prozent in die Firma ein, wie der britische Guardian berichtete. “80 Prozent des schwedischen Web-Verkehrs außerhalb von Bürozeiten waren vor dem Spotify-Start 2006 auf Torrent-Seiten zurückzuführen”, sagt Forster. “Aber Tauschbörsen machen keinen Sinn mehr, wenn man Spotify nutzt.” In Schweden (dem Heimatland der Torrent-Tracker-Site “ThePirate Bay”) gingen nicht lizenzierte Musik-Downloads 2010 etwa um 25 Prozent zurück.

“ Spotify ist attraktiv, konsumentenfreundlich und jedenfalls cooler als die illegale Schnorrerei”, sagt Franz Medwenitsch, Chef des Verbands der Österreichischen Musikwirtschaft “IFPI Austria”. Er begrüßt den Start des Streaming-Dienstes und hat sich im Vorfeld darum bemüht, Spotify nach Österreich zu bringen. Im Nachsatz: “Zur Eindämmung von Piraterie braucht es aber zweierlei: Gute Musik-Services und eine klare gesetzliche Verantwortung. Wir sind für ersteres, die Politik für zweiteres zuständig.”

Für Musiker

“Dieser Launch ist ein positiver Impuls für die Musikszene”, sagt Medwenitsch. “ Spotify hat Deals mit Majors und Indies, Künstler und Kreative bekommen für ihre Songs bezahlt. Mit plus 28 Prozent hat Streaming derzeit das größte Wachstum am heimischen Musikmarkt, aber wir reden noch von kleinen Umsätzen.” In Norwegen und Schweden sieht sich Spotify bereits als größte Einnahmequelle für die Musikindustrie, was den digitalen Vertrieb angeht. Wie viel Prozent die Musiker aber genau von den Monatszahlungen der Nutzer bekommen, will die Firma aber nicht bekannt geben. Insgesamt werfen Download-Shops, allen voran Apples “ iTunes Store”, noch mehr Geld für die Künstler ab. “Wenn Spotify weiter so wächst, wird es andere Einnahmequellen überholen”, so Forster. “In den Märkten, in denen wir vertreten sind, wachsen Einnahmen aus digitalen Vertriebswegen um 43 Prozent, dort wo wir nicht sind, nur um neun Prozent.”

Von Spotify sollen aber nicht nur Weltstars profitieren, sondern vor allem kleine Bands. Der “ Long Tail”, den US-Autor Chris Anderson beschrieben hat, ist bei Spotify besonders stark ausgeprägt: Sechs Prozent der Streams würden von den Top-100-Musikern kommen, der Rest verteile sich auf unbekanntere Interpreten, so Forster. Zudem solle sich die Musikindustrie nicht vor einer Kannibalisierung anderer Musikformate wie CD oder Kauf-MP3 fürchten. “Nur sehr wenige Menschen haben früher mehr als 120 Euro pro Jahr für Musik ausgegeben. Personen, die früher schon viel Geld für Musik ausgegeben haben, werden das weiter tun - etwa für Vinyl.”