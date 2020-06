Spritpreisrechner: Einmal und nie wieder

Die E-Control will die Daten künftig auch den Autofahrerclubs zur Verfügung stellen. "Im Preistransparenzgesetz sind Kooperationen vorgesehen", so Graf. Auch auf help.gv.at soll der Spritpreisrechner eingebunden werden. Auch die Freigabe der Daten zur Weiterverwendung für die Allgemeinheit als Open Data will Graf nicht ausschließen. Das sei ein wesentliches Thema: "Wir sind in der rechtlichen Prüfung."