Staatlich verordnetes Handyverbot in Dorf in West Virginia

"Ich hatte keine Wahl - hier zu leben oder anderswo mit Kopfschmerzen", sagt Diane Schou. Sie suchte 2007 in Green Bank Zuflucht, nachdem in der Nähe ihres Bauernhofes in Iowa ein Funkmast aufgestellt worden war. Ihre Schmerzen seien so unerträglich gewesen, dass ihr Mann aus Aluminium einen abgeschirmten Raum gebaut habe, in dem Schou die meiste Zeit verbrachte. "Hier habe ich zumindest das Gefühl, eine Zukunft zu haben. Und ich kann Leute einladen", sagt sie.

Ihr schmerzfreies Leben haben Meckna und Schou dem 150 Meter hohen Teleskop zu verdanken, das mit seiner 100 Meter breiten Schüssel rund um die Uhr Signale aus dem Weltraum einfängt. "Wir können die Geburt und den Tod von Sternen beobachten", sagt Michael Holstine, der für das Observatorium arbeitet. Das Teleskop sei so empfindlich, dass es die Energie einer Schneeflocke messen könnte, die den Boden berührt, erklärt er. Damit das gelingt, müssten Störquellen so weit wie möglich ausgeschlossen werden.

Wenn Wissenschafter beispielsweise einen Quasar beobachten - den Kern einer aktiven Galaxie -, dann sei bereits ein Handysignal äußerst störend, sagt Holstine. "Ein Quasar sendet typischerweise ein Signal mit einem Milliardstel eines Milliardstel eines Milliardstel Watt. Ein Handy hat rund zwei Watt."

Auf ein Mobiltelefon verzichten die zugezogenen Elektrosensiblen in Green Bank gerne. Und auch den Einheimischen fehlt nichts. "Ich habe nie ein Handy gehabt", sagt die Kassierin im Dorfladen, Betty Mullenax. "Also habe ich auch nie eines vermisst."