Start abgebrochen: Teenager schickt Tatort-Foto an alle iPhones im Flugzeug

Es dauerte nicht lange und im Flugzeug wurde es unruhig und einige der Passagiere vermuteten ein Verbrechen beziehungsweise eine Drohung. Der Start der Maschine auf dem Flug 23 der Hawaiian Airlines von Oakland nach Maui wurde abgebrochen. Nachdem sich der Vorfall aufgeklärt hatte, hob der Flieger mit einer Verspätung von 90 Minuten in Richtung Pazifik ab. Die Mutter und ihre 15-jährige Tochter wurden auf einen anderen Flug umgebucht, was sich für sie später als glücklicher Zufall herausstellen sollte.

Reizgas in der Kabine

Denn auf demselben Flug machte sich einen Pfefferspray selbständig und verteilte das reizende Gas in der Kabine. Die hustenden und keuchenden Fluggäste gerieten in Panik. Auf Anordnung des Piloten wurde die Passagiere in den hinteren Teil des Flugzeuges gebracht, bis sich der Pfefferspray einigermaßen verflüchtigt hatte. Schlussendlich in Maui angekommen, mussten zwölf Fluggäste und drei Crew-Mitglieder medizinisch behandelt werden.