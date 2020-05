Staubsauger-Roboter fährt auf Herdplatte - Haus ruiniert

Die Tücken der Technik musste eine Familie am Samstag in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) erleben. Ein Staubsauger-Roboter, der vermeintlich ausgeschaltet war, machte sich selbstständig und fuhr in einem Wirtschaftsraum auf eine heiße Herdplatte. Die starke Rauch- und Rußentwicklung zog das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft. Wie hoch der Schaden ist, sei vorerst nicht bekannt, so die Polizei-Pressestelle Oberösterreich.