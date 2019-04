Strache teilt Artikel von Holocaust-Leugner auf Facebook

Mit dem Kommentar "Nein, ich lasse mich sicher nicht mundtot machen!" hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Freitag, 19.4., auf seinem privaten Facebook-Profil einen Artikel der Webseite ZAROnews gepostet. In diesem wird behauptet, dass Muslime eine Anzeige gegen Strache gemacht hätten, um ihm die Meinungsfreiheit zu verbieten. Wie die Webseite fpoefails.org schreibt, wurde der Artikel am Samstag auch auf der öffentlichen Facebook-Seite "HC Strache" geteilt.