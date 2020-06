Street View: Die unendliche Geschichte

„Street View: Keine Fotos mehr in Deutschland“, „ Google stoppt Street-View-Kamerafahrten in Deutschland“, „ Google legt Street View auf Eis“ - Diese Schlagzeilen durchziehen heute, ausgehend von einem Bericht der Branchenseite Search Engine Land, die deutschsprachigen Medien. Die Nachricht klingt etwas überraschend: Kaum wurde Googles Straßenkarten-Dienst in Deutschland gerichtlich als legal abgesegnet, wolle sich der Internetkonzern den ständigen Protesten gegen und der Kritik an Street View offenbar geschlagen geben. Es sollen in Zukunft keine neuen Fotos mehr in Deutschlands Street-View-Angebot hinzu kommen und bei den bisherigen 20 fotografierten Städten bleiben.

Google: "Keine Pläne"

„Es stimmt, wir haben derzeit keine Pläne, weitere Bilder online zu stellen“, sagt Google-Sprecher Kay Oberbeck auf Nachfrage der futurezone. Doch Kamerafahrten werde es weiterhin geben und die bestehenden Ansichten wie gehabt auch in Zukunft verfügbar sein. „Von einem Aus für Street View in Deutschland ist keine Rede. Die Aufnahmen werden in Zukunft zur Verbesserung bestehender Straßenkarten herangezogen“, so Oberbeck, der sich verwundert zeigt, dass die Nachricht erneut durch die Medien geistert.

„Das ist keine Neuigkeit. Wir haben schon vor drei Monaten darüber informiert, wie es mit Street View künftig weitergeht“, sagt der Google-Sprecher mit dem Verweis auf einen entsprechenden Blogeintrag. Prinzipiell schließt Oberbeck nicht aus, dass in Deutschland irgendwann auch wieder neue Straßenansichten online gestellt werden. Aktuell werde darüber jedoch nicht nachgedacht. Die Kamerafahrten, die seit März in Deutschland wieder aufgenommen wurden, sollen zum Sammeln von Daten wie Straßenschildern und Straßennamen dienen, um das Angebot von Maps und anderen Navigationsdiensten zu erweitern.