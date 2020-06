Studenten starten abhörsicheren E-Mail-Service

Außerdem verfügt ProtonMail über ein Selbstzerstörungsfunktion, bei der sich versendete E-Mails von selbst löschen, wenn sie eine bestimmte Zeit im Posteingang des Empfängers verbracht haben. Zusätzlich kommt bei ProtonMail eine extrem strenge Nutzerauthentifizierung zum Einsatz.

All die abhörsicheren Maßnahmen sollen sicherstellen, dass nicht einmal das ProtonMail-Team selbst einen Zugriff auf die Nachrichten haben kann. "Wenn nicht einmal wir als Entwickler die Nachrichten lesen können, dann können wir sie auch nicht an Regierungen aushändigen", so einer der ProtonMail-Gründer. Große Unternehmen, die E-Mail-Services anbieten, würden niemals darauf verzichten, die Nachrichten lesen zu können, da sich hinter dem Auslesen von E-Mails ein gewinnträchtiges Werbemodell verbirgt, erklären die Entwickler.