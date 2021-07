Subotron organisiert Besuch bei drei Wiener Game Studios

Im Zuge der Vortragsreihe Pro Games können Interessierte am Donnerstagabend die Wiener Game-Studios Ovos, Socialspiel und Cliffhanger in ihren Büros vor Ort besuchen.

Erste Station: Cliffhanger

Zweite Station: Ovos

Die zweite Station des Abends bildet das Wiener Studio Ovos , das für seine Lern- und Serious-Games bekannt ist. Zwischen 19:30 und 20:30 beantwortet das Team alle Fragen zu Spielen wie Ludwig, das schon viele Preise – darunter auch den letztjährigen futurezone Award – gewinnen konnte. In den vergangenen Monaten wurden unter anderem Spiele für die Nationalbank, die OMV und das Goethe Institut veröffentlicht. Erst diese Woche ging ein neues Game zu sexueller Aufklärung mit dem Namen SpermEx für iOS und Android online. Im Zuge des Besuchs kann man mit den Entwicklern diskutieren, was bei Lernspielen zu beachten ist und wie sie sich von anderen Games unterscheiden.

Dritte Station: SocialSpiel

Um 20:45 Uhr wird die letzte Station der Exkursion angesteuert. Vom siebten wird in den sechsten Bezirk gewechselt, wo dann der Abend bei SocialSpiel, dem auf Browser- und Mobile-Games spezialisierten Studio, ausklingt. Die Besucher können dort mit dem neunköpfigen Team diskutieren und den neuen Chef, Michael Borras, kennenlernen. Das Team will den Besuchern den Entwicklungsprozess des Browserspiels Asterix & Friends näher erläutern und Einblicke in den Arbeitsalltag in den verschiedenen Bereichen der Entwicklung bieten. Zudem wird es, so Entwicklerin Barbara Fux gegenüber der futurezone, ein Gewinnspiel geben.

Die Subotron-Veranstaltung „Bildungs-Tour in Wiener Game-Developer-Studios“ beginnt Donnerstag, den 19.9., um 18.00 Uhr im Wiener Museumsquartier. Die Teilnahme an der Exkursion, die von der WKW gefördert wird, ist kostenlos. Der Veranstalter bittet jedoch um Anmeldung unter anmeldung@subotron.com