Suchmaschine Yandex integriert Facebook-Posts

Facebook wiederum verspricht sich mehrere Millionen neuer Nutzer. Das Social Network wird durch die Anzeige in Yandex-Ergebnissen in Russland mehr denn je in präsent sein. Die an Yandex gelieferten Echtzeitdaten von öffentlichen Posts stammen im Übrigen nicht aus dem kompletten Netzwerk, sondern aus Russland, Ukraine, Weißrussland, Kasachstan und der Türkei. Damit soll die regionale Relevanz gewährleistet werden.

Yandex und Facebook arbeiten bereits seit dem Jahr 2010 zusammen. Damals nutzte die Suchmaschine erstmals Angaben auf Facebook-Seiten, um damit seine Informationen über öffentliche Statistiken und Organisationen am neuesten Stand zu halten.